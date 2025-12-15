BTS・V、ハワイ旅行のVLOG公開 “ウガウガファミリー”とのプライベート感あふれる素顔「オフさえも美しい」「楽しい時間を過ごせて本当によかった」
韓国の7人組グループ・BTSのVが15日までに、自身のインスタグラムのリールを更新。“ウガウガファミリー”としてプライベートでも仲が良いことで有名なパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシク、Peakboyらとのハワイ旅行をまとめたVLOG動画を公開した。
【VLOG動画】“ウガウガファミリー”との素顔を公開したBTS・V
投稿では「5分です！」のコメントとともに、ハワイ旅行を振り返り。歌いながら車を運転する姿や、カラフルなゴーグルを身につけて海で遊んだり、リラックスして食事したりと、仲睦まじい様子を公開。
また、ランニングをしたり、ファイアーショーで踊ったり、お酒を飲んだり、プールではしゃいだり…とプライベート感あふれる素顔が収められている。
この投稿にファンからは「公開してくれてありがとう」「ハワイの風と雰囲気、Vがめっちゃリラックス中」「とってもかわいい」「オフさえも美しい」「楽しい時間を過ごせて本当によかった」と反響が集まっている。
