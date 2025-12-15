4児の父・原口あきまさ、妻＆息子たちとの“顔出し”家族ショット 妻・福下恵美が公開「#毎日楽しい」
ものまねタレント・原口あきまさ（50）の妻でタレントの福下恵美（41）が14日、自身のインスタグラムを更新。「#一気に夏の思い出を投稿」と称し、夫・原口と4人の息子たちとの“顔出し”家族ショットを大量投稿した。
【写真多数】「#毎日楽しい」原口あきまさの妻・福下恵美が披露した“夏の思い出”家族ショット
福下は「夏休み家族ロケで大阪へ 兄の周りに集まる」「早朝ロケ後、ユニバへ」「四男くんが階段のお掃除」「野球に持っていくおにぎりたち」などそれぞれの写真を紹介し、計10枚の写真をアップ。9月に三男（10）が出演したテレビ番組で共演したタレントのヒロミ（60）、元プロ野球選手の川崎宗則氏（※崎＝たつさき／44）と三男のそれぞれの2ショットも添えた。
原口と福下は2010年に結婚。11年2月に長男（14）、13年6月に次男（12）、15年9月に三男、18年6月に四男（7）が誕生した。
