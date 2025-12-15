『終幕のロンド』月城かなと、“食事シーン”は「初めての挑戦でした」【コメントあり】
俳優・歌手の草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）の第10話が、きょう15日に放送されるのに先立って、御厨彩芽を演じる月城かなとのコメントが到着した。
【場面カット】食べ物を前に無邪気な笑顔の彩芽（月城かなと）
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
毎週「美しすぎる」と話題になっているのが、月城演じる彩芽。第9話では「私がそうしようと本気で思って、できなかったことなんてないから」と御厨グループの一人娘という巨大権力を振りかざし、さらに、自分の目の前で互いを思いやる樹と真琴の姿に思わず取り乱すなど、以前のように思い通りにならない親友にいら立ちを募らせる姿が描かれた彩芽。そこまで真琴に執着する理由が、第10話で明らかになる。また、第10話では御厨ホールディングスの世代交代も描かれ、長男の利人ではなく、彩芽が新社長に任命される。
【コメント】
月城かなと コメント全文
――これまでの放送を終えて、周囲の反応・反響はいかがですか？
だんだんと登場人物の輪郭が見えてきてドキドキするといった感想や、遺品整理のテーマを通して自分の大切な人を思い出したというお話も聞きました。たくさんのメッセージが込められている作品なのでさまざまな感想をいただけるのがとてもうれしいです。
――彩芽はケーキやカニなど食べるシーンが多く、「月城さんのもぐもぐシーンあるのうれしい」「何を食べても美しすぎる」との声がありました。シーンにあたり考えられたこと、意識したこと、エピソードなどあればお願いします。
こんなにたくさん食べながらのお芝居は初めての挑戦でした。監督から豪快にいってほしいと言ってもらいましたので、食事シーンからも彩芽の豪胆さや激しさを感じてもらえたらと思います。
――撮影現場でのエピソードお教えください。
皆さま本当に優しい方ばかりです。特に御厨家の方たちとはお話しする機会も多く、兄である要さんは撮影の合間に手相占いをしてくれました。お酒が強いですね？とズバリ当てられたのですが、どこにそんな線があるのかいつか教えていただきたいです！
――撮影を乗り切る月城さん自身のリラックス方法を教えてください。
湯船に浸かる、YouTubeを見るなどいろいろありますが、1番は猫と触れ合うことです。触れ合うというか、顔をうずめます。一気に心がほぐれる不思議な力があると思います！
――ラスト2回となりました。10話の見どころ・視聴者へのメッセージをお願いします。
御厨ホールディングスが新たな局面を迎え、ついにHeaven’s messengerのメンバーと関わっていきます。ラスト2回、お見逃しなく！
