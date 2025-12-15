原日出子　※2020年撮影（C）ORICON NewS inc.

　俳優の原日出子（66）が14日、自身のインスタグラムを更新。「12日 息子のお誕生日は グランピングで過ごしました」と報告し、子どもたちと過ごした休日の様子を公開している。

【写真】「楽しそうですね」息子の誕生日に“豪華”グランピングを満喫する原日出子

　原は「Marcoも一緒に 焚き火と BBQでお祝いしました　テレビも見ない パチパチと弾ける焚き火の音を聴きながら ゆったりと過ごす…最高に贅沢な時間です。ここは 2回目ですが 温泉にも入れて 最高でした」とつづり、焚き火、豪華なBBQ料理や愛犬を抱きハンモックでくつろぐショットを披露した。

　最後には「Happy birthday Takahiro」と書かれたバースデーケーキもアップし、家族時間を満喫する様子をうかがわせ、「さあ 怒涛の年末に向けて ファイトです」とファンへエールを送っている。

　この投稿に、秋野暢子は「素敵な処ね」と反応したほか、コメント欄には「家族の温かさが伝わります」「お料理もとても美味しそう」「家族っていいですね」「楽しそうですね」「シアワセ一杯な家族」「良いなぁ素敵すぎる」などの反響が寄せられていた。