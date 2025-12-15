±ºÏÂOB¤¬¼¯ÅçOB¤ò¥Ñ¥ó¥Á¡õ¥¥Ã¥¯¤ÇÊ´ºÕ!¡Ö²¿¤³¤Î±é½Ðw¡×ÂçÀèÇÚ¤ò¤¤¤¸¤êÅÝ¤¹¡È´¶¼Õ¡É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤ä¤ó¡×
¡Ú¶½Ûñ¿µ»° °úÂà»î¹ç¡ÛURAWA REDS 2017 3¡Ý1 KASHIMA ANTLERS 2007-09¡Ê12·î13Æü¡¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¶½Ûñ¤¬Á¾¥öÃ¼¤ò¡ÈÊ´ºÕ¡É¤¹¤ë¥·¡¼¥ó
¡¡°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¸µ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¶½Ûñ¿µ»°¤¬¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º»þÂå¤ÎÂçÀèÇÚ¤ò¤¤¤¸¤êÅÝ¤·¤¿¡£°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÆ°²è¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¶½Ûñ¤¬¡¢12·î13Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿±ºÏÂ¤È¼¯Åç¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡ÖURAWA REDS 2017¡×¤È¡ÖKASHIMA ANTLERS 2007-09¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡3Ëü562¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿»î¹ç¤Ï9Ê¬¡¢¶½Ûñ¤¬Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç±ºÏÂ¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿±ºÏÂ¤¬¼¯Åç¤ÎÈ¿·â¤ò1ÅÀ¤Ë¤È¤É¤á¡¢3¡¼1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¶½Ûñ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦¤È¡Ö¤Ü¤¯¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌá¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ÆÆÄ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ÆÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤«¤éº³ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿±ÇÁü¤¬¥ª¡¼¥í¥é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯Åç»þÂå¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤³¤Î´¶Æ°Åª¤Ê±ÇÁü¤¬ÆÍÇ¡¥Õ¥ê¡¼¥º¡£¥ª¡¼¥í¥é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«Á¾¥öÃ¼½à¤Î¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¶½Ûñ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Á¾¥öÃ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«Éñ¤¦¡£Á¾¥öÃ¼¤Î¼Ì¿¿¤¬Ê´¡¹¤ËºÕ¤±»¶¤ê¡¢º£ÅÙ¤Ï±ºÏÂ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤¿²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Á¾¥öÃ¼¤ÎÎòÂå¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡£¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¶½Ûñ¤¬¡ÈÁ¾¥öÃ¼¤ÎÈâ¡É¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¾ìÌÌ¤¬Å¾´¹¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Á¾¥öÃ¼¤È¶½Ûñ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¶½Ûñ¤¬Á¾¥öÃ¼²¥¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁ¾¥öÃ¼w¡×¡ÖÅâÆÍ¤ËÊ´ºÕ¤µ¤ì¤ëÁ¾¥öÃ¼¾Ð¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁ¾¥öÃ¼½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÁ¾¥öÃ¼¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë£÷¡×¡ÖÎòÂå¤ÎÁ¾¥öÃ¼w¡×¡Ö²¿¤³¤Î±é½Ðw¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¸¤êÅÝ¤·¤¿Á¾¥öÃ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÚ²¼ºÂ¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¹¤°¤ËÁ¾¥öÃ¼¤Î¸µ¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¶½Ûñ¤ËÁ¾¥öÃ¼¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¼ó¤òÄÏ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¸ª¤ò¥Ý¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¸åÇÚ¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á¾¥öÃ¼¤Ï1979Ç¯8·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î46ºÐ¡£1998Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼¯Åç°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¶½Ûñ¤Ï1986Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î39ºÐ¤Ç¡¢7¤ÄÇ¯¾å¤ÎÁ¾¥öÃ¼¤È¤Ï¼¯Åç¤ËºßÀÒ¤·¤¿2005Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀèÇÚ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤À¤ï¤Ê¡×¡Ö¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¾È¤ì¤ëÁ¾¥öÃ¼¤¬²Ä°¦¤¤w¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤·¤¿w¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¶½Ûñ¿µ»° °úÂà»î¹ç¡Ë