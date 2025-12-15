関西出身の4人組ボーカルグループ THE FRANK VOXが、2026年5月にニューアルバム『VOX LETTER 2』をリリース。あわせて同作を携えた全国ワンマンツアーを開催する。

本情報は、12月14日になんばHatchにて開催されたワンマンライブ内で発表されたもの。2026年6月からの開催が発表された全国ワンマンツアー『VOX LETTER TOUR 2026～あなたの街まで直送便！配達バッグパンパン便～』のファイナルは、グループ史上最大規模となる大阪城音楽堂で11月15日に行われる。なお、チケットのファンクラブ先行は現在受付中だ。

あわせて、本情報が発表されたなんばHatchでのワンマンライブの模様が、グループ初のライブBlu-ray『必死のパッチ！なんばハッチ！～ 叶えたります！大阪城ホール～ @なんばHatch』として2月22日にリリースされる。

さらに、同ワンマンライブのアンコールにて初披露された新曲「相棒へ。」が、本日12月15日0時より配信リリース。同楽曲は、“友達以上の存在＝相棒”への感謝をストレートに綴った友情ソングとなっており、編曲はSoundbreakersの大野裕一が担当。温もりと新しさが同居したTHE FRANK VOXらしい1曲に仕上がっている。

リリース日の12月15日20時30分からは公式YouTubeで生配信、続く21時からはMVのプレミア公開も予定。12月17日には、ライブのアフターパーティーがStationheadにて開催され、メンバー4人も音声で参加予定だ。

＜THE FRANK VOX コメント＞

まいど！THE FRANK VOXです！

まず素直に嬉しいニュースをみんなにお届けできて最高です！そして2025年の目標でもあった「なんばHatch」を無事ソールドアウトで終えることができました！フランク一家をはじめ、いつも応援してくださるみんなのお陰です！ありがとうございます！

グループ初のライブBlu-rayの発売！アルバムリリース！全25ヶ所を回る全国ツアー！ツアーファイナルは夢の大阪城ホールのすぐ横にあるグループ史上最大規模の大阪城音楽堂。全国25ヶ所を回ることも初めてですが、各地の規模も拡大する新たな挑戦です！

「楽しい」を積み重ねた先に見えるワクワクした未来を見据え、2026年も魂込めて歌って参りますので、よろしくお願いします！

THE FRANK VOX#目指せ大阪城ホール

