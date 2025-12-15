顔よりも大きいマッシュルームのステーキが衝撃だった　1万個に1個の超レアな逸品、ランチコース限定で提供

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・明治神宮前のマッシュルーム専門店『マッシュルームトーキョー』です。

マッシュルームの未体験の味に驚きの連続

前菜からメイン、デザートまでマッシュルーム尽くし！ヒラヒラサラダでフレッシュ感を楽しみ、ポタージュはまろやかで芳醇な香りに浸り、今まで味わったことのない料理が次々と繰り出される。

なかでも、ランチコース限定の顔よりも大きなギガマッシュルームは強烈！1万個に1個という超レアサイズで、マッシュルームの生産量日本一と言われる千葉県の契約農家から仕入れているという。タイミングが合わないこともあるため、1週間前までの予約が必須だ。

ギガマッシュルームランチコース5800円（要予約）

ギガマッシュルームのステーキ 味付けは塩コショウとパセリのみ

オーブンでグリルしたシンプルな料理だが、傘の上に溢れ出したスープをいただくと、深い旨みが体に染みわたる。やわらか過ぎないプリッとした歯触りの絶妙な火入れにも唸る。

マッシュルームの世界は想像をはるかに超えていた。

『マッシュルームトーキョー』店主 桜井順一さん

店主：桜井順一さん「他ジャンルとの料理コラボもお楽しみに！」

『マッシュルームトーキョー』

明治神宮前 『マッシュルームトーキョー』

［店名］『マッシュルームトーキョー』

［住所］東京都渋谷区神宮前6-2-4

［電話］03-6450-5877

［営業時間］18時〜22時15分（18時〜、20時15分〜の2部制で要予約）※ランチは金・土・日：11時半〜15時（14時半LO）、11時半〜12時までの入店のみ

［休日］月・火曜（変更のある場合あり、SNS参照）

［交通］地下鉄副都心線ほか明治神宮前駅4番出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、マッシュルームのもろみ酢漬けとキュウリのアグアチムの画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

