auじぶん銀行は、3カ月もの円定期預金金利が最大年5.0％（税引前、以下同）になる、円定期預金と外貨定期預金を組み合わせた「円外貨セット定期」の提供を開始した。

円定期預金と外貨定期預金がセットの商品。満期まで保有すれば、円定期預金の金利が上乗せされる。預入期間は1カ月、3カ月、6カ月、1年の4種。対象外貨は米ドル、豪ドル、ユーロ、ニュージーランドドル、南アフリカランドの5通貨となる。円と外貨の預入比率は、「円75外貨25」「円50外貨50」「円25外貨75」の3タイプで、外貨の比率が高いほど円定期預金の上乗せ分の金利が上がる。

サービス開始を記念して、米ドルの3カ月もの円外貨セット定期で「円25外貨75」なら年5.0％の金利が、同じく豪ドルの場合は年5.1％の金利が適用されるキャンペーンを実施している。2026年2月28日までに申し込む必要がある。金利は情勢の変化により、変更される場合がある。

左＝米ドル。右＝豪ドル

途中解約した場合、上乗せ分の金利は適用されない。円定期預金と外貨定期預金のそれぞれに預け入れても、上乗せ金利は適用されないため、必ず円外貨セット定期から申し込む必要がある。

円預金よりも金利が高い外貨預金が、長期的な資産形成やリスク分散のための投資対象として注目を集めている。一方で、為替変動リスクに抵抗感が持たれることも多い。新たに提供する円外貨セット定期では、円預金の金利を上乗せすることで、為替変動によるリスクへの不安を減らし、利用者の資産形成を後押しするとしている。