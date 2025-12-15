「健勇のCBはマジで良かった。CBだったら多分あと５年はできるな」セレッソ英雄が33歳FWを激賞！本人も手応え十分「俺、もうちょっといけますよ」
柿谷曜一朗氏の引退試合が、12月14日にセレッソ大阪の本拠地で開催された。OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）に分かれて戦ったなか、柿谷氏が２ゴールを挙げる主役に違わぬ活躍を見せ、セレッソ側が４−３で白熱の大阪ダービーを制した。
OSAKA PINKは西澤明訓氏、OSAKA BLUEは本田圭佑が監督を担当した。日本サッカーとセレッソを代表する名ストライカーである西澤氏は、「ダービーなので勝ってなんぼ。良かったです」と伝えた上で、早々に２点ビハインドを負った展開をこう振り返った。
「流石にこれ以上やられるのはやべえなと思って、現役の選手をぶち込んだ。前半で追いつけたから流れ的にも良くなった。大久保（嘉人）が（決定機を逃して）点を取らなかったのはちょっとあれですけど、曜一朗がちゃんと決めてくれたので、良かったんじゃないですかね。本当はもう１点取らせる予定だったけど、取れなかったので、課題を残して引退していくのがいいんじゃないですか」
49歳のレジェンドはまた、FW登録で本来アタッカーでありながらセンターバックとして躍動し、得点も奪った杉本健勇を絶賛。ユーモアたっぷりにこう言い放った。
「健勇のセンターバックはマジで良かったですね。『センターバックだったら多分あと５年はできるな』とは思って、さっき健勇とも話してました」
本人的にも手応えを感じたようだ。
「感じてましたね。『俺、もうちょっといけますよ』みたいなことを言っていたので、良かったんじゃないかなと思います」
セレッソなどを経て、現在はRB大宮アルディージャに所属する33歳の杉本。久々にピンクのユニホームを身にまとい、２万人の前で極めて高いユーティリティ性を改めて発揮した。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
