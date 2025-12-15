「健勇のCBはマジで良かった。CBだったら多分あと５年はできるな」セレッソ英雄が33歳FWを激賞！本人も手応え十分「俺、もうちょっといけますよ」

「健勇のCBはマジで良かった。CBだったら多分あと５年はできるな」セレッソ英雄が33歳FWを激賞！本人も手応え十分「俺、もうちょっといけますよ」