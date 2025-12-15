【今週の運勢】2025年12月第3週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

ピークへ。
集中と完結。

大事な局面が巡ってきます。

大きな決断を下すことになったり、思いがけない打診を受けたりするでしょう。今週の頑張り、返事一つで、未来が変わってしまうことも。迷ったら、イバラの道を選びましょう。苦労が多くても、そこを通らないと見えてこない世界が待っています。

社交は、面白い人と出会えそう。連絡先を渡しておくと、ご縁が動くかも。誘いには、乗っていきましょう。

買い物は自分のためだと、ストレス解消の浪費に転じそう。人のためを意識すると、有意義に使えるでしょう。

愛は、形を求めています。関係を進めてよさそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)