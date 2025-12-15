うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
集中と完結。
大事な局面が巡ってきます。
大きな決断を下すことになったり、思いがけない打診を受けたりするでしょう。今週の頑張り、返事一つで、未来が変わってしまうことも。迷ったら、イバラの道を選びましょう。苦労が多くても、そこを通らないと見えてこない世界が待っています。
社交は、面白い人と出会えそう。連絡先を渡しておくと、ご縁が動くかも。誘いには、乗っていきましょう。
買い物は自分のためだと、ストレス解消の浪費に転じそう。人のためを意識すると、有意義に使えるでしょう。
愛は、形を求めています。関係を進めてよさそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ピークへ。
