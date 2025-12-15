“神対応”でバズったお笑い芸人、盗難を報告。大金盗まれる「10万入ってんの怖いって」「ヤバすぎる」
“神対応”でバズったお笑い芸人、盗難を報告。大金盗まれる「10万入ってんの怖いって」「ヤバすぎる」
お笑いコンビ・フースーヤの谷口理さんは12月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。盗難に遭い、悲痛な胸の内を語っています。
【写真】谷口理の悲しそうな顔
「めっちゃ悲しい」谷口さんは「昨日、財布を一瞬トイレに忘れて取りに戻ったら中身10万取られてました…」と、10万円という大金を盗まれたことを報告。投稿に載せた自身の1枚の写真では、悲しそうな表情を見せています。また「こないだのツイートのいいね数って現金と交換できますか………」と、12日にバズったファンへの“神対応”ポストの「いいね数」について言及しました。「いいね」は13万4000を超えているため、本当に現金と交換できたら盗難の損失もカバーできるのでしょう。
コメントでは、「ヤバすぎる」「10万入ってんの怖いって」「めっちゃ悲しい だけど10万円も財布入れてたらあかんよ」「本当いいね分谷口さんにあげて欲しい！」「警察に被害届出した！？」「ひとまず被害届出しましょう」「寄付できるならしたい…」「何で理さんにそんな悲しいことが起きないといけないの まじ何かで報われて」など、さまざまな声が上がりました。
谷口さんの“神対応”とは？12日、谷口さんの顔のステッカーをスーツケースに貼っていたファンが海外でそのステッカーに落書きをされた、と報告。谷口さんはすぐさま「本人も落書きされてたらそれもう公式ステッカーじゃね？！」と、その落書きと同じ落書きを自身に施した自撮りショットをアップしました。“神対応”としてバズる結果に。優しい谷口さんには今後すてきなことが起きてほしいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト