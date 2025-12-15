みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
自分の手と足を使う。
イージーゴーイングで進んでしまいそう。
人に言われるがまま、求められるままにやっていくと、気付いたら、1週間が消えるでしょう。忙しいから、あまり頭を使いたくない、疲れたくない気持ちはよく分かるのですが、それでは、あなたらしさが消えてしまうし、生きている実感が持てないのでは？
「自分で」やることを増やしていくとよさそう。歩いてみる、作ってみる、探しに行く、能動的に動く時間も確保して。すると、そこがアクセントになって、毎日の解像度が上がっていくでしょう。
愛は、友達を交えて。意外な一面が見えてきそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
