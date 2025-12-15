やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
やぎ座マシーンのススメ。
やることがいっぱい。
予定もあちこちに。ちょっと息切れしそうです。でも、ここが正念場、きっちりとノルマを果たして、大人として2025年を完走しましょう。
交通事情の乱れなど、予定外のアクシデントもありそうですが、織り込みつつやっていくとスムーズに動けるはず。現場で待機を基本に抜かりなく、穴を作らないようにスケジューリングをして。
社交は、さらっと薄味で。じっくり話す、ハラを割るみたいなのは、また、違う機会に回すと、すれ違いが防げます。
オフは、冬景色を眺めにお出掛けを。意外に癒やされそう。
愛は、平和主義で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
