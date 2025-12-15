南魚沼市のスキー場近くにクマが出没し、約4時間に渡りその場に留まりました。



柿の木の上に黒い物体が･･･体調50cmほどのクマです。南魚沼市舞子にある食堂の敷地内で撮影された映像では、柿を食べている様子も撮影されていました。



警察によりますと、午前10時前「子グマ1頭が柿の木の上で柿を食べている」と通報がありました。クマは少なくとも4時間はその場に留まっていたということです。現場はスキー場の近くで、付近には民家もあり人に危害が及ぶ可能性があることから、午後2時ごろ 南魚沼市が麻酔銃による緊急銃猟を実施し駆除しました。



■近くで食堂を経営

「いままで冬にクマが出たのは記憶にない。お客さんに万が一のことがあるとまずい。」