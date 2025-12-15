お笑いコンビ・エルフのはるさんは12月14日、自身のXを更新。女芸人No.1決定戦「THE W 2025」を終えて、「これからも頑張ります！！！！」と新たな意気込みを語っています。（サムネイル画像出典：はるさん公式Xより）

お笑いコンビ・エルフのはるさんは12月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。女芸人No.1決定戦「THE W 2025」に出場した感想を述べています。

「お二人の才能は計り知れません」

「ギャルと沢山の皆さんのお陰で今年もあの場所で戦わせてもらえました！！！！」と書き出したはるさん。「今年もTHE Wに出させてもらえてよかったです！！！！」と感想を述べ、「これからも頑張ります！！！！」と今後の抱負を語りました。続けて「応援してくださった皆さん本当にありがとうございました！！！！」と、ファンへの感謝も。

最後は「なんじゃこの顔！！！！！！！！！！！」と、投稿に載せた1枚の写真について言及しています。はるさんと荒川さんのツーショットですが、はるさんは口を開けた表情に。お笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんは「あなた中村憲剛さんですよね？男性なのでTHEWから出ていってください！」とツッコミを入れています。

ファンからは、「え？　いつもこの顔してますやん！」「そう言ってギャルが盛れてる写真をあげるとこ好きだよ」「最高に面白かったよ…」「お二人の才能は計り知れません　これからも応援しています」「お笑い賞レースに迷い込んだ元川崎フロンターレは草」などの声が上がりました。

9代目女王の座は……？

同コンテストで敗者復活枠で決勝に臨んだ同コンビ。惜しくも9代目女王の座は逃してしまいましたが、はるさんのポストからは充実した時間であったことがうかがえます。女王はお笑いコンビ・ニッチェが獲得。エルフの2人と共に、ニッチェのさらなる活躍も期待したいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)