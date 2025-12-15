来年の年賀状の受け付けが県内の郵便局でも15日から始まりました。



新潟中央郵便局では受け付け開始のセレモニーが開かれ、聖ラファエル幼稚園の園児たちが年賀状を投函しました。



■園児

「お兄ちゃんへ、いつも一緒に遊んでくれてありがとう。」

■園児

「おばあちゃんとおじいちゃん。」

■園児

「(Q.年賀状書くのどうでしたか？)楽しい。」

■園児

「あけましておめでとうございます。(Q.誰に書きましたか？)ばば。お正月の気持ちになってほしいな。」



日本郵便によりますと、来年用の年賀はがきの発行枚数は約7億5000万枚で、今年に比べて3割ほど少なくなっています。元日に届けるには25日までに投函してほしいと呼びかけています。