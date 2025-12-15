本格的なスキーシーズンを前に、妙高市の『スキー神社』で安全祈願祭が開かれました。



妙高高原エリアにある『スキー神社』には、地元のスキー場スタッフや観光関係者など約50人が集まり、今シーズンの安全を祈願しました。妙高市内では8つあるスキー場のうち すでに4カ所がオープンし、多くの人が白銀のゲレンデでスキーを楽しんでいます。



昨シーズンはエリア全体で66万人が訪れていて、関係者はこれを上回る集客を期待しています。



■妙高ツーリズムマネジメント 中嶋正文会長

「妙高山のふもとで自然の雪・パウダースノーを思い切り楽しんでいただき、安全に滑る準備は整っているので楽しんでいただけたらと思う。」



祈願祭のあとは、地元の園児が集まり雪の上で歓声を上げていました。