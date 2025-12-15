【今週の運勢】2025年12月第3週の「いて座（射手座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

調子が戻ってきそう。
自分ファーストでやっていく。

勢い十分！

キラキラと生命力が高まって、あなたの存在に光が当たるでしょう。必然的に、人を引き寄せ、人が集まることで、予定が埋まっていくことに。

でも、このパターン、ちょっと飽きているのでは？ 今までなら、「いいねえ」「行っちゃう？」「やっちゃう？」だった流れも、「また誘って」「今度ぜひ」的にあえて乗らないことが大事。すると、まっさらな自由があなたの手の中に残ります。しかも、行動力は万全、ほら、いい予感しかしないでしょう？ 初めて行く場所、やることにツキが。

愛は、正直に。変な遠慮、忖度（そんたく）をやめると動きます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)