「クラウドワークスで仕事を…」求職中41歳男性、実家暮らし、世帯年収は母親の200万円。お金の悩みは
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福岡県在住・41歳男性のエピソードを紹介します。
職業：無職（求職中）
在住：福岡県田川市
家族構成：母親、自分
世帯年収：母親200万円、自分なし
実家の間取り：4LDK
交際費：3万円
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：退職以前は5万円
貯金総額：50万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかを尋ねると、「出る予定なし」と回答。恋愛や結婚願望については「なし」と言います。
さらに「祖父が亡くなってからは特に理由もないため出ていません」と続けました。
実家暮らしで苦労していることは、「住んでいるところが 田舎なので自分のスキルを活かした仕事が非常に少ないことです。それに伴って クラウドワークスで仕事を探していますが、今は別のスキルを身につけるために職業訓練校に行くことを検討しています」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「家賃はかかりませんが、無駄に持っている物件数が多く固定資産税があります。売れる見込みがたたないので持て余しています」と教えてくれました。
都会での仕事に疲れ、祖父を介護する母親を手伝うために実家暮らしを始めたという回答者。地元での職探しには苦労しているようですが、自身のスキル向上を図るなど前向きな様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
