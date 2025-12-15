【今週の運勢】2025年12月第3週の「さそり座（蠍座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

頑張らない。
ちょっと緩める。

離脱のサイン。

みんなと一緒、師走のあれこれから、少し距離を置いてみましょう。ポンッと抜けてみると、自分の望みが分かってきます。

「本当ならば」「できるだけ」みたいな「やらねば」を外して、ちょっとラクになって。お出掛けではなく、家で過ごす、誰かと会うのではなく、自分と向き合う、そんな静かな時間を大事にしていきましょう。

日常的に使うものの買い替えは、オススメ。ポイントは、ちょっといいものにしてみること。生きること、暮らすことに焦点を当てて、立て直したい1週間です。

愛は、優しく。包容力で育てましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)