さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
ちょっと緩める。
離脱のサイン。
みんなと一緒、師走のあれこれから、少し距離を置いてみましょう。ポンッと抜けてみると、自分の望みが分かってきます。
「本当ならば」「できるだけ」みたいな「やらねば」を外して、ちょっとラクになって。お出掛けではなく、家で過ごす、誰かと会うのではなく、自分と向き合う、そんな静かな時間を大事にしていきましょう。
日常的に使うものの買い替えは、オススメ。ポイントは、ちょっといいものにしてみること。生きること、暮らすことに焦点を当てて、立て直したい1週間です。
愛は、優しく。包容力で育てましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
