'25年も残すところ2週間強。師走に入り、天皇ご一家も大忙し!

12月１日。この日、24歳を迎えられた愛子さまは、上皇ご夫妻にあいさつするため仙洞御所へ。淡いミントグリーンの装いがとても爽やか。沿道の人たちからの「おめでとうございます」の言葉に、お車からはじける笑顔とお手振りで応えられた。

愛子さま、ラオス訪問のご報告

3日、愛子さまはグレーの参拝服をお召しになり、昭和天皇の武蔵野陵と香淳皇后の武蔵野東陵をご参拝。ラオス訪問（11月17日〜22日）を終えたことを報告された。

6日、陛下は都内ホテルに足を運ばれ、日本山岳会の創立120周年記念式典にご出席。登山が趣味の陛下は、'87年に同会の一般会員になられている。「若い登山家が育ってきていますね」と感想を述べられた。

9日、62歳の誕生日に雅子さまは仙洞御所をご訪問。上皇ご夫妻にあいさつをされた。気品あふれる紫色の装いで、輝く笑顔を見せられた。

今年は“戦後80年”の節目の年。陛下と雅子さまは硫黄島・広島を、さらにご一家で沖縄・長崎を訪問し、戦没者を慰霊された。来たる'26年も、ご一家は平和と幸せを祈り続けられるだろう─。