Jさんは30年以上前、医学生を目指して大学入試に挑もうとしていた。

入試は冬。会場へは電車で向かおうとしていたが、豪雪のため運休となっていて......。

＜Jさんからのおたより＞

今から30年以上も前のお話です。私は大学受験のため、新潟から富山まで移動しようとしていました。

しかし豪雪の影響で、電車が止まってしまっていたのです。

当時はネット環境もスマホも無い時代です。無い知恵を絞ってとりあえず東京まで移動し、羽田空港から飛行機で富山を目指す、という選択肢を選びました。

羽田についたはいいものの...

ところが、羽田空港に到着して間も無く、富山行きの飛行機も欠便が決定。わたしは途方に暮れてしまいました。しかし、まだまだ諦めるわけにはいきません。

焦る気持ちを抑えながら、気を取り直して周りを見渡し、お近くにおられた赤ちゃん連れの若いご夫婦に事情を話してみたのです。

すると、時刻表を見るのが得意でいらしたご主人がすぐさま最適最短ルートを調べて下さり、私の背中を押して下さいました。

その後、最終電車で現地ホテルに無事到着し、倒れ込むようにベッドで爆睡した私は、十分な睡眠が良かったのか大学に合格し、現在も臨床医として頑張っています。

お二人への感謝を抱きながら、今後も真摯に患者様と向き合っていきたいと思います。



誰かに伝えたい「あの時はありがとう」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」を募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）などを明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）