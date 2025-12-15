「う、う、嘘だろ？」鈴木おさむ氏、“史上最高”体重になったと明かす 危機感募らせ再びダイエットを宣言「痩せます。1月一杯 100キロ切ります」
お笑いトリオの森三中・大島美幸（45）の夫で元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。「う、う、嘘だろ？」という嘆きの言葉とともに“史上最高体重”となったことを明かした。
【写真】「う、う、嘘だろ？」“史上最高体重”公開の鈴木おさむ
鈴木氏は今年2月27日のインスタで「やばい！なんか太ったなーと思ったら、110キロ目前。史上最高体重 やばすぎる！」と報告するとともにダイエットを開始。
「無理ないダイエット カレーだ！カレーを多用するダイエットやります！まずは、4月までに、マイナス5キロ！目指します！」と宣言すると、ダイエット開始2週間でマイナス5キロの減量に成功した。
成功を伝えた3月13日の投稿では「こう書くと、みんな危ないとか言うと思うんですが、3食ちゃんと食べてます。野菜をめちゃくちゃ自分で、調理」「会食もあるので、夜はイタリアンとか、地方いけば鰻も食べるし、1日一回は、炭水化物もしっかり」などと、想定通り“無理のないダイエット”で減量したことを明かしていた。
あれから約9ヶ月。「う、う、嘘だろ？体重111キロ？やばい！リバウンド激しすぎた」と報告し、「111.0キロ」の数字が記された体重計の写真をアップ。危機感を募らせながら「痩せます。1月一杯 100キロ切ります」と再び目標を掲げていた。
コメント欄には「おさむさんいつの間に」「他人事では無いです 私も一緒に頑張ります」「きっとできる」「お互いに頑張りましょう！」などと、励ましやエールが寄せられている。
【写真】「う、う、嘘だろ？」“史上最高体重”公開の鈴木おさむ
鈴木氏は今年2月27日のインスタで「やばい！なんか太ったなーと思ったら、110キロ目前。史上最高体重 やばすぎる！」と報告するとともにダイエットを開始。
「無理ないダイエット カレーだ！カレーを多用するダイエットやります！まずは、4月までに、マイナス5キロ！目指します！」と宣言すると、ダイエット開始2週間でマイナス5キロの減量に成功した。
あれから約9ヶ月。「う、う、嘘だろ？体重111キロ？やばい！リバウンド激しすぎた」と報告し、「111.0キロ」の数字が記された体重計の写真をアップ。危機感を募らせながら「痩せます。1月一杯 100キロ切ります」と再び目標を掲げていた。
コメント欄には「おさむさんいつの間に」「他人事では無いです 私も一緒に頑張ります」「きっとできる」「お互いに頑張りましょう！」などと、励ましやエールが寄せられている。