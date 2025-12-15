「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」William＆Estが語るドラマの向こう側

タイBLドラマの金字塔とされる「SOTUS／ソータス」や「2gether」を筆頭に、アジア中でムーブメントを巻き起こし、数々の次世代スターを輩出してきたGMMTV。

そんな同社が制作したコンテンツの中でも"2025年最大の話題作"として別格の注目を集めたドラマが、タイ芸能界を舞台にしたラブストーリー「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」。近年アジアでも人気を高めているT-POPグループ"LYKN(ライキャン)"の5人のメンバー全員が出演したことでも反響を呼び、本国で公開されるやいなや"世界トレンドNo.1"を獲得するなど、爆発的なヒットを叩き出した同作が、2026年1月4日(日)、日テレプラスにて一挙放送される。

T-POPグループ、LYKNが劇中アイドルに扮したタイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

主演を務めるのは、LYKNのWilliam(ウィリアム)と、「Naughty BABE」で日本でも知名度を高めたEst(エス)。

LYKNのメンバー達が劇中で扮したアイドルグループ"MARS"のリーダーと、ドキュメンタリーのカメラマンが奏でるラブストーリーを軸に、グループの夢や友情、芸能界の表と裏までリアルに描かれている。

タイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

映画監督の道を中断してまで支えてきた恋人に裏切られたＰｏ/ポー(Est)は、ピュアで素直な性格から再就職の面接でもついその過去を語ってしまい、「また恋をしたら仕事を辞めるの？」と採用を見送られる羽目に。そんな日々が続く中、ポーにT-POPアイドル・MARSのドキュメンタリー制作の仕事が舞い込む。

依頼内容は、グループのリーダーであり、人気No.1のThame/テーム(William)が韓国でソロ活動をスタートするにあたり、MARSが解散するまでの日々を記録するというものだった。カメラを回し始めたポーは、テームとメンバーたちの言葉にならない想いに気づき始める...。

タイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

テームは、歌もダンスもビジュアルも完璧なリーダー。だが、ソロ活動のためにグループから脱退することを決断し、今やグループからは孤立状態だ。事務所も、テームのいないMARSを売り出す気はないようで、彼がMARSを"捨てた"とも見える状況。自分も恋人に"捨てられた"過去を持つポーは、そんなテームにかつての恋人を重ね、「君は自分勝手だ」という言葉を突き付けてしまう。

タイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

最悪の出会いを果たした2人だが、テームの「捨てる側も同じだけ痛いんだ」という言葉をきっかけに、互いの痛みに気づく。

威圧的な眼差しで周囲と壁を作るテームの胸中を理解し、「台本通りじゃ、君の気持ちが分からない」と本音を促すポー。そんな彼に後押しされ、テームはメンバーに言えずにいた思いを吐露。すれ違っていたグループに変化が生じると同時に、テームとポーとの関係にも特別な空気が漂っていく。

タイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

スターならではの華やかなビジュとオーラを纏うテームと、人の痛みを知る優しさを持っているカメラマンのポー。そんなカップリングを、WilliamとEstが抜群の説得力で体現している。「君を理解したい」とポーが告げたことで、テームが心の鎧を少しずつ脱いでいく過程が堪らない。

被写体とカメラマンという間柄だった彼らの、心の距離が近づくと同時に、視線が絡まり合い、手と手を繋ぎ、唇を重ねて...と、スキンシップも深まり、熱を帯びていく。

タイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

タイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

そんなWilliam＆Estと同じく、同作で人気を不動のものとしたのが、劇中の"MARS"に扮したLYKN。タイのチャンネル、GMM25で放送されたオーディション番組「Project Alpha」から誕生し、2023年にデビューした彼らは、William、Lego(レゴ)、Tui(トゥイ)、Hong(ホン)、Nut(ナット)で構成される5人組。今年は「LYKN UNLEASHED ASIA TOUR」の日本公演や、GMMTVが手がける音楽イベント「GMMTV MUSICON」(東京・豊洲PIT)にも出演するなど、日本人気も高まるばかり。劇中でも"MARS"としてステージパフォーマンスを披露している他、解散危機に揺れるメンバー同士の葛藤をリアルに演じている。

タイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」 (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved.

また、William＆Estがドラマの魅力をたっぷりと届ける特別番組「『ThamePo -Heart That Skips a Beat-』William＆Estが語るドラマの向こう側」も2026年1月4日(日)、日テレプラスにて放送される。劇中の"ThamePo"さながらのムードで撮影エピソードを明かすナビゲート番組となっており、2人の素顔も存分に味わえそうだ。

「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」William＆Estが語るドラマの向こう側 (C)CS日テレ

文＝酒寄美智子

放送情報

「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」William＆Estが語るドラマの向こう側

放送日時：2026年1月4日(日)12:30〜

タイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」

放送日時：2026年1月4日(日)13:30〜

チャンネル：日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ