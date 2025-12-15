【トマオニ福袋2026】4,000円分クーポンと「弾丸ハンバーグ」のポーチ･クリアファイル･卓上加湿器のセットが税込3,000円
アメリカンダイニングレストラン「トマト&オニオン」は、2026年1月1日、トマト&オニオン名物「弾丸ハンバーグ」のポーチなどのオリジナルグッズ3点と、4,000円分のクーポンが入った福袋を、税込3,000円で発売する。
佐渡店･我孫子店･奈良榛原店･津山駅前店･那覇安岡店を除く、トマト&オニオン全店で取り扱う。店頭のみで販売し、予約は不可。数量限定のため、なくなり次第販売を終了する。
◆弾丸ハンバーグポーチ
初の弾丸ハンバーググッズ。弾丸ハンバーグをかたどった、ふわもこ生地のポーチ。
サイズ:約W120×H80×D15mm。
弾丸ハンバーグポーチ
◆クリアファイル
トマト&オニオンの鉄板をイメージしたクリアファイル。弾丸ハンバーグのポーチを乗せれば、自宅やオフィスでトマオニ気分が味わえる。
サイズ:約W220×310mm。
クリアファイル
◆卓上加湿器
トマト&オニオンのイラストとロゴが入ったシンプルな加湿器。
サイズ:約W65×H93×D65mm、USBケーブル付。
卓上加湿器
◆トマト&オニオンで使えるクーポン券4,000円分(500円×8枚)
税込1,500円毎に1枚使えるクーポン券。有効期限は2026年6月30日まで。他の割引券やクーポンなどとの併用は不可。
トマト&オニオンで使えるクーポン券