¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¤ÎÇ®°¦ÀâÈÝÄê¤»¤º¡¡¡ÈÅÐÏ¿¼Ô159Ëü¿Í¡Éxooos¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤ËÃíÌÜ
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô159Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¿²Î¼ê¤Îxooos¡Ê31¡¢ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¹¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢ÁÇËÑ¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÈÇ®°¦Àâ¤Îxooos¡¢²¿¼Ô¡©
xooos¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¸ø³«¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Î»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¤¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤Õ¤Ã¤È¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤Éé¤¤¤Î¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸«¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¡£ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿xooos¤Ï¡¢¡Ö¥¼¥í¥Í¥¤¥È¡Ê»õ¤Î¿³Èþ¼£ÎÅ¡Ë¤¦¤Ï¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤°ì¸À¤òÅº¤¨¡¢¶á¶·¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
xooos¤Ï2015Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖIna¡×Ì¾µÁ¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2019Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼·Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¤òÈ¯¿®¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢ÁÐÊý¤Ï¡Ö»äÀ¸³è¤Î¤¿¤á³ÎÇ§¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¡¢ÌÀ³Î¤ÊÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£