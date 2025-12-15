工藤静香、簡単きな粉のお菓子披露「さすがのアイデア」「洗い物が出なくてエコ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】歌手の工藤静香が12月15日までに、自身のInstagramを更新。簡単に作れるきな粉のおやつを披露した。
【写真】キムタクの55歳妻「洗い物が出なくてエコ」きな粉使った簡単お菓子
工藤は、きな粉のジッパー付きのパッケージの袋をそのまま利用した簡単お菓子の作り方を公開。きな粉の袋に直接オリゴ糖や蜂蜜を入れて混ぜ、さらに豆乳を入れて混ぜている様子を披露し、「形を整えてナイフで切って、最後にきな粉や黒糖などをかけて、きな粉棒も良いです」と綴った。
さらに、「この食べ方はめちゃくちゃ簡単で、フレークなどに塊を入れて食べるのが美味しくて気に入っています。他にナッツとか山盛り入れて、栄養満点でおやつにも良いです」と出来上がったものを活用した食べ方もコメント。コーンフレークと作ったきな粉の塊を器に入れ、豆乳を注いだ食べ方も「とっても美味しいです」と動画で紹介した。
この投稿に、ファンからは「洗い物が出なくてエコ」「真似します」「さすがのアイデア」「身体にも良さそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
