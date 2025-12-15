明石家さんま、長男・二千翔さんの結婚式3ショットが話題「貴重」「格好良い父親」
【モデルプレス＝2025/12/15】日本テレビの公式Instagramが、12月14日に更新された。「誰も知らない明石家さんま」（同日よる7時〜）に出演していた明石家さんまのオフショットに反響が集まっている。
【写真】70歳大物タレント「格好良い父親」長男＆妻との貴重な結婚式ショット
今回、同アカウントは「息子・二千翔さんの結婚式にさんまが出席する様子を、番組が独占取材」とつづり、写真を投稿。ひな壇で微笑む長男・二千翔さんと妻の後ろで写真に収まる明石家の姿を披露している。
この投稿に「格好良い父親像」「貴重なお写真」「幸せな姿」「ほっこりした」「さんまさん素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】70歳大物タレント「格好良い父親」長男＆妻との貴重な結婚式ショット
◆明石家さんま、長男・二千翔さんと妻の3ショット写真公開
今回、同アカウントは「息子・二千翔さんの結婚式にさんまが出席する様子を、番組が独占取材」とつづり、写真を投稿。ひな壇で微笑む長男・二千翔さんと妻の後ろで写真に収まる明石家の姿を披露している。
◆明石家さんまの家族ショットに反響
この投稿に「格好良い父親像」「貴重なお写真」「幸せな姿」「ほっこりした」「さんまさん素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】