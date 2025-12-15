週明けの今日15日は、全国的に気圧が上昇するところがほとんどとなりそうです。特に北陸や関東、北日本で影響度が「大」となっています。気圧の変化に伴う、めまいや頭痛、関節痛などに注意が必要です。

向こう一週間 気圧は乱高下

向こう一週間、気圧のアップダウンが大きく、全国的に影響度「中」や「大」となっています。



明日16日から17日(水)にかけては全国的に気圧が低下。北日本では影響度が「大」となっています。

18日(木)は一転して各地で気圧が上昇。関東などで影響が大きくなりそうです。

ただ、19日(金)から21日(日)にかけては再び気圧が下がり、影響度「大」のところもあります。





今週は気圧が乱高下しそうです。めまいや頭痛、首や肩のこり、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。あらかじめ対策をしておきましょう。

気圧変化で症状が出る前に

今週は気圧の変化が大きくなります。気圧の変化に伴う症状が出る前に、以下のことを心がけておくと良さそうです。



●早寝、早起きを心がけ、睡眠時間をしっかり取るなど、規則正しい生活を心がけましょう。

●ハードスケジュールにしないように心がけてください。

●忘年会のシーズンになりますが、アルコールはできる限り控えめにしましょう。

●気圧予報をチェックする癖をつけてください。

気圧変化で症状がでたら

気圧変化に伴う症状が出た場合は、以下のような対策が効果的です。



●耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチを行う。こまめにした方が良いです。

●首・肩・背中のストレッチ(できれば全身) をすると効果的です。

●耳・首・肩をあたためると良いです。

●38-40℃程度の低めのお湯に10-15分ほど首までつかることも効果的です。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生