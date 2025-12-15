今日15日は全国的に気圧上昇 週末にかけてアップダウン大きい 頭痛やめまいに注意
週明けの今日15日は、全国的に気圧が上昇するところがほとんどとなりそうです。特に北陸や関東、北日本で影響度が「大」となっています。気圧の変化に伴う、めまいや頭痛、関節痛などに注意が必要です。
向こう一週間 気圧は乱高下
向こう一週間、気圧のアップダウンが大きく、全国的に影響度「中」や「大」となっています。
明日16日から17日(水)にかけては全国的に気圧が低下。北日本では影響度が「大」となっています。
18日(木)は一転して各地で気圧が上昇。関東などで影響が大きくなりそうです。
ただ、19日(金)から21日(日)にかけては再び気圧が下がり、影響度「大」のところもあります。
気圧変化で症状が出る前に
今週は気圧の変化が大きくなります。気圧の変化に伴う症状が出る前に、以下のことを心がけておくと良さそうです。
●早寝、早起きを心がけ、睡眠時間をしっかり取るなど、規則正しい生活を心がけましょう。
●ハードスケジュールにしないように心がけてください。
●忘年会のシーズンになりますが、アルコールはできる限り控えめにしましょう。
●気圧予報をチェックする癖をつけてください。
気圧変化で症状がでたら
気圧変化に伴う症状が出た場合は、以下のような対策が効果的です。
●耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチを行う。こまめにした方が良いです。
●首・肩・背中のストレッチ(できれば全身) をすると効果的です。
●耳・首・肩をあたためると良いです。
●38-40℃程度の低めのお湯に10-15分ほど首までつかることも効果的です。
医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生