より上質な室内空間を実現したUX300h

レクサスUX300h｜Lexus UX300h

レクサス UXは「Creative Urban Explorer」をコンセプトに新たなライフスタイルの探求・提供を目指し、2018年にレクサスのラインナップに加わった都会派コンパクトクロスオーバー。発売以来、80以上の国と地域で累計約40万台が販売されてきた。（※2025年11月末時点）

今回の一部改良では、たゆまぬ進化を追求していくAlways Onの思想のもと、より上質な室内空間を目指し、インテリアを中心に改良を実施。新たに採用されたインテリアイルミパッケージ（全車に標準装備）は、室内の造形や素材の美しさを際立たせる64色のイルミネーションが室内全体を彩る。

レクサスUX300h｜Lexus UX300h

加えて、従来から設定のある前席足元およびフロントコンソールトレイ内部のイルミネーションは最大輝度がアップ。夜間やトンネル内などの暗い室内空間でも、手元・足元をより明るく照らすことが可能になった。

最上級グレードの“バージョンL”においては、ソリスホワイトの内装色を選択した際の天井色を従来のホワイトからソリスホワイトへ変更。シート色と天井色を統一することで、より一体感のある室内空間を実現した。

ボディカラーでは、クリアな白さを追求したホワイトノーヴァガラスフレークが“バージョンL”と“バージョンC”に追加設定されている。

レクサスUX300hモデルラインナップ

UX300h “バージョンC”：490万3000円（FF）／516万8000円（AWD）

UX300h “Fスポーツ”：534万1000円（FF）／560万6000円（AWD）

UX300h “バージョンL” 549万2000円（FF）／575万7000円（AWD）

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

レクサスUX300h“バージョンL”｜Lexus UX300h“version L”

ボディサイズ：全長4495×全幅1840×全高1540mm

ホイールベース：2640mm

最低地上高：160mm

最小回転半径：5.2m

乗車定員：5人

車両重量：1520kg［1580kg］

総排気量：1986cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：113kW（154ps）/6000rpm

最大トルク：188Nm（19.2kgf-m）/4400-5200rpm

モーター最高出力：83kW（113ps）

モーター最大トルク：206Nm（21.0kgf-m）

AWD用リヤモーター最高出力：30kW（41ps）

AWD用リヤモーター最大トルク：84Nm（8.6kgf-m）

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF［4WD］

WLTCモード燃費：26.3km/L［25.0km/L］

※［ ］はAWDモデルの値