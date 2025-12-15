MOSKIN（モスキン）は何の略？

モータースポーツの名門トムスと、モビリティサービスを手がけるキントが共同で立ち上げたのが、『モスキン（MOTORSPORT by KINTO）』。スポーツカーをより身近に楽しむことを目的としたサービスだ。

モスキンの大きな魅力は、厳選された高品質なキント・アップ車両（中古車）を、トムスが長年のモータースポーツ活動で培ってきた知見に基づくチューニングとコンディション管理を行っていること。



トムス東京ショールームはお台場海浜公園駅、もしくは東京テレポート駅からすぐ。 黒木美珠

さらに、スポーツカーに不慣れなユーザーでも安心して乗れるよう車両説明を行うことで、スポーツカー体験のハードルを日常の延長線へと下げてくれるサービスだ。

プランは『サブスク』、『レンタル』、『サーキットレンタル』、『走行・体験イベント』の4つの利用形態があり、今回、私が利用したのは『レンタル』プラン。トムス東京ショールーム（お台場）を拠点に、トヨタのハイパフォーマンスモデルを8時間または24時間のプランから選んで利用が可能だ。購入前の比較検討はもちろん、週末のドライブや記念日の非日常体験としてレンタルするなど、様々な使い方ができるだろう。

3台のGRモデルを乗り比べ

今回はレンタカープランとして用意されている『GRシリーズbyトムス×キント』のGRスープラ、GRヤリス、GR86の3台に試乗することができた。

まずGRスープラは、専用タービンとECUによって460psへ強化された直6ターボが魅力で、アクセル操作に対する反応は鋭く、走り出しから力強い加速が味わえる。車高調整式サスペンション『Advox Sports』により、街乗りでも扱いやすい快適性を確保。トムスのフルエアロ、鍛造ホイールTWF03、ポテンザS007Aという上質な組み合わせにより、雰囲気と走りの質感が高い次元でまとまっている。ATモデルのため扱いやすく、3台の中では導入編として最もハードルの低い1台と感じられた。



GRヤリスは、272psから340psへとパワーアップされ、コンパクトな車体に強いトルクと4WDの安定感を備えた、よりモータースポーツ色の濃い仕様。こちらもフルエアロと『Advox Sports』を装着し、しっかりとした減衰と素直な路面インフォメーションを両立。鍛造ホイールTWF01とポテンザRE-71RSの組み合わせは、ワインディングで高いポテンシャルを感じさせる。iMTの変速支援があるため、マニュアル操作に不安のある人でも挑戦しやすい印象だ。

GR86は、自然吸気エンジンとFRレイアウトが生むバランスの良さが際立つ1台。フルエアロに『Advox Sports』、鍛造ホイールTWF04とポテンザRE-71RSを装着し、スポーティな雰囲気と剛性感を両立。アクセルやステアリング操作に対して素直に反応し、『操る楽しさ』が明確に伝わってくる。

方向性こそ異なるものの、3台とも走り出した瞬間に共通して『GRらしさ』が感じられ、非常に興味深い乗り比べとなった。

トムスの車両でサーキット走行が可能

さらに感じられたのは、『トムスのクルマをしっかり味わえた』という点だ。

日常域では扱いやすく親しみやすい一方、ひとたび走らせれば、レーシングチームとして積み重ねてきた経験値が反映された高い性能が明確に伝わる。純正からの変化も分かりやすく、確かに『トムスの味』が感じられる仕上がりだ。まさに『トムス is トムス』と納得させられる3台であった。



さらに特筆すべきは、レンタカーサービスとしては珍しく『サーキットレンタル』が用意されている点。

『サーキット走行に挑戦したいが、走れるクルマがない』というユーザーでも参加できるよう、専用車両の利用料にはガソリン代や消耗品、サーキット利用料までが含まれる。まずは一度走ってみたいという層に向けた『入口』としての役割を担っている。

サーキットレンタルは、現地でそのまま車両を借りるスタイルが採用されており、より気軽にスポーツドライビングを体験できる。現在は袖ヶ浦フォレストレースウェイと愛知県の幸田サーキットの2ヵ所で展開中だ。

また『走行・体験イベント』では、プロドライバーのレクチャーを受けながら走行できる機会もある。スポーツドライビングの基礎を学びたい人から、さらなるスキルアップを目指すユーザーまで幅広く応える内容で、スポーツカーへの理解を深めるきっかけにもなるだろう。

普段使いのリースやレンタルからサーキット走行まで、段階的にスポーツカーへ親しんでいける点は、モスキンならではの大きな魅力である。『まずは乗ってみる』という最初の一歩から、『もっと知りたい』という次のステップまで、スポーツカーの楽しさを自然に広げてくれるサービスだと感じられた。