元筋肉アイドル・元プロレスラーでタレントの才木玲佳さんが、自身のインスタグラムを更新。

第一子を妊娠したことを報告しました。



【写真を見る】【 元筋肉アイドル・才木玲佳 】 第一子妊娠を発表 「無事に会える日を楽しみに、毎日を大切に過ごしたい」 宅建合格でも話題に





才木玲佳さんは「この度、新しい命を授かりました。」と、投稿。



続けて「現在は安定期に入り、身体の変化や胎動を愛おしく感じながら穏やかに過ごしています。」と、記しました。



そして「お仕事は可能な範囲で続けさせて頂きます。関係者の皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。」「無事に会える日を楽しみに、毎日を大切に過ごしたいと思います。」と、その思いを綴っています。







才木さんは、2014年にプロレス団体のオフィシャルサポーターとしてアイドルデビュー。そのときから筋トレが趣味とのことで、グループでも「筋肉担当」を自称していました。2015年に格闘家としてデビュー。様々な機会で筋肉美を披露して活動。2018年にはアイドル活動を卒業して、一旦プロレスに専念すると発表しました。2019年に試合中に負傷してからはプロレスを休業して芸能活動に比重を置き、2023年にプロレスと筋肉の両方を卒業。イメージに縛られず俳優業に挑戦したいと語っていました。

そして、2024年11月、一般男性との結婚を公表していました。







【 才木玲佳さん プロフィール 】



出身地：埼玉県

生年月日：1992年5月19日

趣味：クイズ、謎解き、マラソン(ハーフPB:1時間37分17)、ゴルフ(ベストスコア:95)

資格：宅地建物取引士、普通自動車免許、漢字検定準1級、世界遺産検定2級

最終学歴：慶應義塾大学 文学部卒業









【担当：芸能情報ステーション】