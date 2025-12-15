羽鳥慎一、「働いて×5」の議論白熱でコメンテーターに小言「私はいつも思っています！」
フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が、15日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（前8：00）に出演。今年の流行語大賞のフレーズに選ばれた「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」を巡る議論が白熱し、コメンテーターに小言を漏らす一幕があった。
番組では、高市早苗首相の言葉を引き合いに、官僚の実態や官僚離れについて出演者がトークを展開。玉川徹氏や俳優の石原良純が意見を述べる中、全てのパネルをめくらないまま時間が来てコーナーが終了した。
石原が「もっと聞きたかったな」と水を向けると、羽鳥は「みなさんがそれぞれちょっとずつ我慢したらもう少し進んでいた」と小言を。続けて「私はもうちょっとめくりたかった。いつも思ってます！」と話した。
玉川氏は「もう1回やればいいんだよ」と話し足りなかった様子で、再度実施することを求めていた。
