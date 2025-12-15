「限られた時間で最大限のキレイをつくる」スマートなビューティーアイテムを選出する『4MEEE Smart Beauty Award 2025』の結果発表。エントリー商品の中から、総合大賞・部門大賞を決定しました。

「4MEEE Smart Beauty Award 2025」って？

今まさに、キャリアや家庭を築く渦中にいる4MEEE世代。“忙しい日々の中でもキレイを諦めたくない”という女性達が、「限られた時間で最大限のキレイをつくる」スマートなビューティーアイテムを選出するアワードです。

20〜30代の女性を代表して、4MEEE美容部・ライター・編集部等100名が実際に商品を試して審査し、エントリー商品の中から大賞を決定しました！

＼審査基準はこちら♡／



1. 驚きや発見があったか

今までになかった新しい使用感、効果の実感、成分、または美容習慣を提供してくれ、期待以上の驚きや発見があったか。



2. リピートしたいか

実際に使ってみて、また購入したい、使い続けたいと思えるか。手間やコストを鑑みて使い続けることが困難ではないか。



3. 人に教えたくなったか

友人や家族、SNSなどで周りの人に紹介したくなるほど感動や満足度が高かったか。



4.ご自愛につながったか

使うことで気分が上がったり、自信が持てたり、ポジティブな気持ちになれるか。

総合大賞・部門大賞を一挙公開

【総合大賞】DECENCIA／ディセンシー ブライトリフト クリーム

元々愛用している製品ですが、敏感肌でもリフトアップと攻めのケアができるのが嬉しい！(梶山悠莉彩さん・20代)

乾燥やくすみが気になる肌にしっかり潤いを与えて、ふっくら明るい印象に整えてくれるクリーム。重くない使い心地で敏感肌でも使いやすく、毎日の保湿に安心して取り入れられる頼れる商品と感じました(KIKOさん・30代)

肌を包み込むようなコックリ感がありながら、ぷるんとしたテクスチャーで、ベタつかないのが嬉しいポイントでした。1回の使用量が少ないので、コスパも◎(sayoさん・30代)

【シャンプー&トリートメント部門】LOVE PASSPORT／SINORU シルキーソフトシャンプー&シルキーソフトトリートメント

香りが最高！甘い香りはデート前日に使いたくなる、泡立ちも良い。トリートメントは伸びが良いので、全体に塗りやすい！(松本美香子さん・30代)

ドライヤー後のさらさら髪が印象的でした。かなり軽やかな仕上がりなのにしっかり保湿も感じられたのが良かった！普段重めの仕上がりを好んでいたのですがこれを使ってから軽めもいいかも！と思えた。ふわっと上品に香る仕上がりも魅力でした。(美泉菜月さん・30代)

【ヘアケア・スタイリング部門】マトメージュオム／ヘアスティックワックス&ポイントデザインスティック

今まで使っていたアホ毛を寝かせるスティックは、パキパキになるのに結局ぴょんぴょんしてしまい無意味でしたが、こちらはしっかり押さえてくれました！必ずリピートします！(あおさん・30代)

前髪、サイド、後ろの後毛などどこにでも使いやすくメンズ用ではありつつもデザイン性や強度などこれは女性が求めていたものかも…！(yumさん・30代)

【フェイスマスク部門】ルルルン／ルルルン ハイドラ PD マスク

大人の悩みに最近のトレンドも押さえていていいパックでした！液もヒタヒタだし、目鼻の穴が小さめできわきわまで保湿できるのがうれしい。(ainaさん・20代)

パーンとハリとツヤが出現して肌が元気になるような感じがお気に入りです。マスクの形もぴったりで合わせるストレスが無いのも良いです。(入山美紀さん・30代)

【クリーム部門】DECENCIA／ディセンシー ブライトリフト クリーム

ベタつかないのに肌がもっちり。乾燥知らずの肌になれるのと、翌朝の肌のしっとり感も嬉しい(立花ゆうりさん・30代)

敏感肌でも、美白ケアができるのは嬉しい！ こっくりしたテクスチャで、朝まで保湿力が続く。(あおぞらさん・30代)

【美容液部門】ANS.／リポレチノセラム®

レチノール配合なのに刺激感が少なく、どんなスキンケアとも相性が良かった。シミケアと乾燥ケアが両立できるところがいいと思った。(皆川みほさん・30代)

これまでレチノールは肌の調子がいいときしか使えなかったのですが、ゆらぎやすい時期でも使えるほど優しい配合なのが嬉しい。使った感じもマイルドで心地よく、続けたくなる美容液です。(比嘉桃子さん・30代)

【アイメイク部門】ホリカホリカ／ラッシュ コレクティング マスカラ

パッケージが可愛く持ち歩いていても気分の上がるアイテム♡まつ毛根本からコーミングしやすかったです。(長澤朔良さん・20代)

めちゃくちゃ良くて感動しました。まつ毛にしっかり絡んでくれて、マツエクみたいにバサバサな仕上がりになります。他では見かけない形のブラシだけど塗りやすかったです！(あたりさん・30代)

【オーラルケア部門】アパガード／アパガードセレナ

(使用を始めて)まだ2週間の途中ですが、少しずつ着色が薄くなっているような気がして期待大です。(古川美桜さん・20代)

歯磨き粉特有の辛さはなく甘すぎでもなく使いやすい。時間をかけて歯磨きできるいい商品だと感じた。(mikoさん・20代)

【インナーケア部門】TEAZEN／レモン コンブチャ&ピーチ コンブチャ

味も美味しく飲みやすかった。 粉末タイプは溶けにくいことも多いが、TEAZENはすぐに溶けて良かった。 (川村萌さん・20代)

酸味と甘さのバランスが良くて美味しい。気軽に発酵ドリンク習慣が続けられるのが嬉しい！(児玉沙耶香さん・30代)

【ボディケア部門】DAILY COMMA／デイリーコンマ アロマパフュームミスト

香りが強すぎず、気軽に使えて気分が変わります。 プチプラなのが信じられない！(ぽみさん・30代)

この香りでこの値段コスパにびっくりです！ ピーチライラックは、甘すぎなくてリフレッシュ出来る香りなので、気分転換にワンプッシュで癒されます。るかさん・30代

【ヘルシーフード・ドリンク部門】ZENB／ゼンブハッピー

純粋に味が美味しく、このクオリティのものを罪悪感なく食べれるのは嬉しいです！甘過ぎなくて良かったです。(ぽたまさん・30代)

CMを観て気になっていました。 サクッと軽くしっかり味が付いていて美味しいです。 低糖質グルテンフリーだから味は薄いのかな？と思っていたので。 満足な美味しさです！(KOU.さん・30代)

たくさんのエントリーありがとうございました♡

今回は受賞とはならなかったアイテムも名品揃い！「とっても楽しい企画をありがとう」と審査員のみなさんからも大反響でした！エントリーアイテムの詳細は以下の記事をチェック。

忙しない日々も、スマートビューティーなアイテムの助けがあれば華麗に乗りきれそう！ぜひ、みなさんも試してみてくださいね。

