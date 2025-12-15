吉本興業所属のボーイズグループ・ＯＷＶとＯＣＴＰＡＴＨが１３、１４日、横浜ＢＵＮＴＡＩで、初の連動型２ｄａｙｓワンマンライブ「ＴＷＯ ＴＨＲＯＮＥ」を開催。「両者が主役」という意味が込められたタイトル通り、互いに磨き上げたパフォーマンスをぶつけ合い、これまでの集大成のステージを魅せた。

１３日はＯＣＴ−、１４日はＯＷＶのライブとして実施。都度流れる映像で、２日間を通してライブの全貌が分かる演出が施された。ＯＣＴ−は１７日配信の新曲「スターライトランデブー」など２２曲、ＯＷＶは全２４曲を熱唱した中、各公演に互いがサプライズ出演。合同楽曲「ＴＷＯ ＴＨＲＯＮＥ」も披露し、圧巻のパフォーマンス力を発揮した。

２日間で先輩のＯＷＶと一つの物語を紡ぎＯＣＴ−の古瀬直輝（２７）は「新しい夢がもう一つ増えた」と力を込め「ＯＷＶ、ＯＣＴＰＡＴＨで全国ツアーしたいと思ってます！勝手に決めた今！」と宣言。「一緒に大きくなっていきたいって心から感じた」と決意を語った。

ＯＣＴ−は来年の春夏に新シングル、冬に新アルバムを発売することに加え、ファンミーティングや単独公演、また地上波の冠レギュラー番組の放送決定など、豪華ニュースを続々発表。結成５年目に弾みをつけ、太田駿静（２６）は「僕たちはまだ夢の途中なので一緒に歩いてくれたらうれしいです」と呼びかけた。