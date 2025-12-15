容姿について悩んでいることはありますか。インターネットで容姿の悩みをアンケート調査した結果、全世代で最も多い悩みは「薄毛・抜け毛」で、20代でも3割が「薄毛・抜け毛」の悩みを抱えていました。



ディーエムソリューションズ株式会社が、20代〜50代男性300人を対象に2025年10月にインターネット上で実施しました。



「容姿について最も悩んでいること」を尋ねたところ、「薄毛・抜け毛」（33％）が最も多く、次に「体型」（22％）でした。「体毛の濃さ・ムダ毛」（14％）、「歯並び・歯の色」（13％）、「肌荒れ・シミ・シワ」（13％）への悩みもありました。



年代別に見ると、すべての世代で「薄毛・抜け毛」が最も多く、年代が上がるごとに「薄毛・抜け毛」に悩む人の割合が増えていました。



20代は「薄毛・抜け毛」（29％）に続いて「体型」（22%）、「体毛の濃さ・ムダ毛」（20%）でした。30代になると、「薄毛・抜け毛」（31％）が最多ですが、「肌荒れ・シミ・シワ」（18%）、「体型」（18%）が気になっているようで、20代とは悩みの傾向が異なりました。40代になると、外見の変化を感じる人も多くなり「薄毛・抜け毛」（33%）と「体型」（27%）に悩みが集中しています。50代以上では「薄毛・抜け毛」（41%）が圧倒的に多く、「体型」（20%）、「歯並び・歯の色」（16%）が続きました。



婚姻状況別では既婚・独身問わず「薄毛・抜け毛」の悩みが最多でした。既婚男性では「薄毛・抜け毛」（36%）、「体型」（24%）、「肌荒れ・シミ・シワ」（13%）、独身男性でも「薄毛・抜け毛」（32%）、「体型」（22%）、「肌荒れ・シミ・シワ」（15%）でした。



年収別には、年収500万円未満までは「薄毛・抜け毛」に悩む人が全体の3〜4割を占めました。年収500万円超では、「体型」や「歯並び・歯の色」など美容的な悩みを抱える人の割合がやや増加する傾向がみられました。



【出典】

ディーエムソリューションズ株式会社