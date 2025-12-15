よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　全体運・対人運　12/15〜1/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

12月15日〜1月14日の全体運・対人運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

全体運

「礼儀正しい人」の絵。12月は公私ともに感謝を込めて挨拶、お礼を伝えて一年を締めくくる。1月は、一年の計は元旦にあり。計画を立てたら早々に着手しよう。ペースを一定に保って実行を。

対人運

自分の世界で充足できる時なので、こちらから声掛けせずともOK。一貫して待ちの態勢で。家族とは意思の疎通をしっかり。介護はきめ細かく、大雑把は×。近隣とはやや距離を置いて。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「韋駄天が策を練る」絵。俊足の韋駄天が12月は立ち止まっている。あなたも将来の生活設計を具体的にじっくり考えて。1月は韋駄天が本領発揮して走り出す。その姿にならって年明け早々に行動開始、早い者勝ちの気持ちで取り組む。

対人運

12月は優柔不断でかまわないが、1月は準備万全、爽やかに対応して。でも深入りはせずに。重要な話は時間をかけて、長引いてもOK。家族とは顔を合わせる機会を多く。介護は一定のリズムで気持ちよく。近隣とはあっさりと。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「クリスマスツリーと門松」の絵。どちらもお祝いのシンボルながら、12月と1月とでは雰囲気がガラリと変わる。12月は厳格にがっちりと仕事モードで過ごす。1月は打って変わって、やりたかった習い事を始めるなど、楽しい新風を招き入れて。

対人運

12月は身内や同僚など現在の繋がりを大切に。1月は意外な出会いの予感あり。異分野や自分と違うタイプの人と積極的に会って。家族とはイベントで盛り上がろう。介護は必ず誉め言葉を添えて。近隣とは意思をきっちり伝える。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「画家になる」絵。12月は画材しかなかったのが、1月にはまもなく名画が完成する。あなたも手を使い、モノづくりをして上昇気流に乗ろう。料理やDIY、部屋のプチリフォーム、手芸・裁縫など創造的なことを。

対人運

12月は現在の繋がりを深めて。1月はクリエイター的な人、個性的な人と交流を。一緒に映画や音楽、絵を鑑賞するなど芸術にふれるとなお吉。家族とは年始の挨拶は滑舌よく改まって。介護は誉め言葉を多くする。近隣とは語尾明瞭に。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「吊り橋を渡る」絵。内外ともに風強し。足を滑らせぬよう一歩ずつ、今年から来年へ上手に渡り切ろう。細心の注意を払って過ごす時。

対人運

複数で会うなら、おとなしくその他大勢の1人でいる。1対1で会う時は短時間でOK。メモを取るなどポイントを掴みテキパキと。家族とは聞き手に回る。介護はノルマに従って順序よく。近隣とは長話は×。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「剣の達人・宮本武蔵」の絵。前半は試合続きの厳しい日々。後半は悟りの境地に達する。あなたも12月は多方面に忙しい。できる限り動いて、納得して年越しを迎えよう。1月は自分だけの世界を持ち、周囲に振り回されぬよう。細く長くを心がけて。

対人運

12月は活発に。1月は禅問答をするように対話する。したがって商談などは不向き。家族とは思いを率直に伝え合う。介護は落ち着いて対処。近隣とはトラブルを回避して。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「100年もつ古民家」の絵。頑丈なことこのうえなし。家の主のあなたは限りなく心強い。12月はこれまで通りで。特別なことはせず穏やかに過ごす。年を経るほど価値が上がる家なので1月も大丈夫。

対人運

誰に対しても一貫した態度で接して。感性の合う人と、一段ずつ階段を上るように関係を育てよう。家族とは変化させない。介護は急ぎのものから着手を。近隣とは平穏に。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「家をリフォームする」絵。基本は変えずに、気分一新する時。目立つ行動は不要。12月は不用品を整理し、冬至には先祖供養や神社参拝などして心身ともにすっきりと。1月は外気を通して、家中の空気を入れ替える。

対人運

12月は旧友や昔からの知人に会ったり、連絡したりすると運の強化に。1月はさっぱりと。家族とは思い出話などでなごやかに。介護は確認しながら。近隣とは地縁を大切に。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「遊覧船に乗る」絵。12月は行儀よく船に乗り込む時。礼儀やしきたりを重んじて。1月は展望が開けてあたりを一望できる。心ゆくまで堪能を。ぜひ一年の計画を立てて。

対人運

12月は各種イベントなどで価値観が合う人と親密になるチャンス。1月は積極的に。一目ぼれもあり。家族とはわが家の歴史や過去を振り返って。介護はかゆいところに手が届くように。近隣とはさりげなく仲よく。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら