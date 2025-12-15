よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　金運・健康運・ラッキーカラー　12/15〜1/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

12月15日〜1月14日の金運・健康運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

健康運

風邪を長引かせぬように。ほかの不調を招く心配が。年末年始はできるだけ過密スケジュールを避け、帰省や遠出は無理せずに。パスする選択肢もあり。運動は控えめで。室内でできるラジオ体操程度がベスト。

金運

お金が動く時なので、現金の持ち運びは二重三重に用心を。キャッシュレスの場合はカード情報などの管理は厳重に。詐欺メールを警戒して。

座右の銘

深呼吸してから、事に当たる。



ラッキーグッズ

各種のお守り。



開運お洒落

実用本位で暖かく。



ラッキー色

シルバー。



吉方位

12月上、下。1月東。

全体運、対人運はこちら

健康運

咳に気をつけ、腸の調子を整える。ウィンタースポーツは積極的に。食はハーブティーなどミント味を積極的に取り入れて〇。

金運

12月は少額を何回にも分けて細切れに使うのが吉。1月は一括払いで。また、魅力的な新製品を見つけたら購入を前向きに考えよう。

座右の銘

するかしないか、二択ですっきり答えを出す。



ラッキーグッズ

万両の実、生花。



開運お洒落

ポケット付きのニット。



ラッキー色

ブルー系。



吉方位

12月東、上、下。1月西。

全体運、対人運はこちら

健康運

打撲に注意。また肌荒れ対策を万全に、保湿クリームを常備して。食は、ご馳走の多いシーズンを目でも舌でも楽しんで満喫を。運動は、関節回しと屈伸運動で柔軟性を保つ。

金運

12月は収支計算をキチンと。1月は費目ごとの予算を変えるなど、今までと違う視点でわが家の経済を見直して。この際、教養娯楽費は多めに。

座右の銘

革命を起こす気持ちで。



ラッキーグッズ

ストラップ、根付。



開運お洒落

リバーシブルの服。



ラッキー色

オレンジ、ブラウン。



吉方位

12月東。1月西、上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

食欲不振や消化不良に注意。パーティや行事でも食べ慣れた物、温かい物を選んで。運動は自分流でOK。なんとなく不調があり未病の状態なら、冷えを防ぐ。首や手首、足首、膝を温めて。腹巻きも〇。

金運

日用品は出費を抑える。使い回しできる物は再利用を。義理の交際費は出費もやむをえないが最小限で。

座右の銘

手づくりが最高。



ラッキーグッズ

金づちやペンチなど道具類。物差し。



開運お洒落

イメージチェンジ。



ラッキー色

ワインレッド。



吉方位

12月東、西。1月上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

無理しては休み、また無理するというように波が大きい時。同じペースを保って体の負担を小さく。持病は気長に治す。せめて現状維持で。体重が体調のバロメーター。毎日量って健康管理を。運動は現在している種類を続ける。年越し蕎麦はぜひ食べて。

金運

波瀾含み。できるだけ今までの使い方を継続する方針で。投資は荒れ模様。年末年始の特別予算は最小限に。予備費は最後の砦、なんとか手をつけずに。

座右の銘

油断大敵。平常心。



ラッキーグッズ

渦巻き模様のお盆や食器、コースター。



開運お洒落

一点もの。個性的に。



ラッキー色

ゴールド、空色。



吉方位

12月東。1月西、上、下。

全体運、対人運はこちら

健康運

12月は呼吸器系に気をつけ、1月は循環器系に注意。心臓に負担がかからぬよう、寒暖差の大きい場所への出入りは心して。

金運

12月は出入りが多いが、納得のうえ楽しく使う。1月は損得が不釣り合いなことがある。大金は動かさずに。ローンや公共料金の引き落とし日前に預金残高が十分か確認を。

座右の銘

マイナスは修行と思って乗り越える。



ラッキーグッズ

パズル。恋愛小説。ラブレター。



開運お洒落

12月花柄。1月無地。



ラッキー色

ピンク。



吉方位

12月、1月とも東。

全体運、対人運はこちら

健康運

古民家のように体の土台も気力もしっかりしているので、多少の不調は乗り越えられる。古傷の再発に気をつけて。また両腕を上げて万歳、背伸びして猫背を防ぐ。年越し蕎麦やお節料理など和の伝統食を。

金運

12月は堅実そのもので。正月準備の出費は例年通りに。1月は財布が膨らむ暗示。臨時収入は少額でも貯めて。早々に確定申告の心づもりを。

座右の銘

古いことに価値あり。現状維持。



ラッキーグッズ

盆栽。地図。



開運お洒落

手持ちの中で最も好きな一着。



ラッキー色

黄、黄緑。

吉方位

12月東。1月西。

全体運、対人運はこちら

健康運

12月は新型コロナや帯状疱疹などの各種後遺症に気をつけて。自己判断せず適切に対処し、長引かせぬよう。1月は出不精になりがち。つとめて外出し、運動不足を解消。食は、毎日同じメニューは×。皿数を増やし、さまざまな栄養を摂取して。

金運

出入りとも堅固に。忘れていた昔の株券やタンス預金、わが家のお宝を探して。意外な価値がある。でも売らずに保管を。へそくり運あり。

座右の銘

一陽来復。



ラッキーグッズ

記念写真。日記帳。



開運お洒落

リメイクした服。親や祖父母、先祖のアクセサリー。



ラッキー色

パール色、グレー。



吉方位

12月上、下。1月東、西。

全体運、対人運はこちら

健康運

目を酷使せぬように。とくに夜間のスマホ注視は×。運動はするのも見るのも吉。見てカッコいいと思ったら挑戦を。1回でもトライすることが大切。食は、12月は消化のいい物を。1月は盛り付けを美しく。

金運

12月は静かに貯める。1月は急ぎでない出費は後回しに。経験がある投資ならやってOK。また今後に備えて投資の勘を磨く。

座右の銘

内外ともに活気あり。1人でも充足している。



ラッキーグッズ

小箱。



開運お洒落

波の模様。魚の形のワンポイント。



ラッキー色

赤、黒。



吉方位

12月東。1月東、上、下。

全体運、対人運はこちら