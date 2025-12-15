スズキ「新ワゴンR」発売！

スズキは2025年12月15日、軽乗用車「ワゴンR」の一部改良モデルを発表し、同日より発売しました。

1993年に登場したスズキ「ワゴンR」は、従来の軽自動車にはなかった高い全高で広大な室内空間を実現し、軽ハイトワゴンという新カテゴリを創出したベストセラーモデルです。

2017年に登場した現行の6代目は、軽量・高剛性の「ハーテクト」を採用し、室内空間と使い勝手を向上。マイルドハイブリッドや先進安全機能「デュアルセンサーブレーキサポート」も導入され、スズキ軽自動車の中核を担っています。

今回の一部仕様変更では、これまで複数のパターンがあった外観デザインをひとつに集約。「カスタムZ」のデザインをベースに、立体感を強調するグリル造形と表情豊かな3Dテクスチャーを用い、フロントデザインを一新しました。

ボディカラーは新たに「ベルベットダークレッドパール」、「ルーセントベージュパールメタリック」の2色を設定することで、上質感を表現しています。

衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、安全機能を刷新しました。

また、4.2インチのマルチインフォメーションディスプレイ［カラー］や車線逸脱抑制機能を標準装備するなど、運転支援機能を充実させたほか、ステアリングヒーターを採用するなど快適装備も充実させました。

さらに、減衰接着剤の塗布などにより、快適な乗り心地と、高い操縦安定性・静粛性を実現しています。

グレードは、660cc自然吸気ガソリンエンジンを搭載する「ZL」を新設定。トランスミッションは5速MTまたはCVTが設定され、駆動方式は2WDと4WDが選べます。

また、同エンジンにマイルドハイブリッドを組み合わせた「HYBRID ZX」は、トランスミッションはCVT、駆動方式は2WDと4WDが用意されています。

ワゴンRの一部改良モデルの価格（消費税込）は、ガソリン車が143万円から155万3200円、マイルドハイブリッド車が170万9400円から182万9300円です。

また今回の一部仕様変更に伴い、福祉車両ウィズシリーズ「ワゴンR 昇降シート車」についても同様の変更を実施し、同日発売しまされました。

こちらの価格（消費税非課税）は174万2000円から185万1000円です。