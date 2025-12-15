＜再婚は親のエゴ？＞追い詰められた娘の本音。…が「俺の子とは認めない！」責められ【第5話まんが】
私（トモコ）は長女のアオイ（中2）と次女のユウナ（小4）を連れ、3年前にリョウタと再婚しました。サッカー経験者のリョウタは、「サッカー選手になりたい」と言う子どもたちを熱心にサポートしてくれました。しかし学年が上がると、子どもたちはサッカーへの熱意を失います。リョウタは自分自身を否定されたように感じたらしく、それから子どもたちと直接話そうとしなくなりました。同じ空間で過ごしていても無視され、冷たい雰囲気が漂います。
こんな険悪な雰囲気、良くないに決まっています。帰宅した子どもたちに私は話しかけました。「お父さん……。私が頑張ったら、もう一度昔みたいに戻れるかな……」アオイはなんだか追い詰められているような表情をしています。
アオイが初めて本音を話してくれました。私に対して苦しい、辛いという気持ちを打ち明けてくれたのです。しかし言葉をかけようとすると、そこにいなかったはずのリョウタが突然現れて怒鳴りました。「だからお前はダメなんだよ！！」
リョウタは子どもたちの夢を応援して、今まで本当によくサポートしてくれました。自分の子どもではないにも関わらず、とても熱心に接してくれていたのです。だからこそ、それに見合う成果を求めてしまうのかもしれません。
子どもたちがもう一度真剣にサッカーに向き合えば、また昔みたいに楽しく過ごすことができるのでしょう。けれど子どもたちを無視したり「死ぬ気で練習しろ」と怒鳴ったりするなんて……。アオイを激しく責めるリョウタに、私は戸惑うばかりでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
