¡Ú¾×·â¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡ÛÉ÷Ï¤³ø¤Î¡È¥Ø¥É¥í¡É¤¬¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¤Î¤è¤¦¤ËÊ®½Ð¡ª

¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÄÌÈÎ ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾²¼SP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÄÌÈÎ¡×¤Ç¿ô¡¹¤ÎÇúÇä¤ìµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¡ÈÄÌÈÎ³¦¤ÎÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡É¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾²¼¤¬¡¢º£¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë3¾¦ÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡£
É÷Ï¤¾ì¤ÎÍáÁå¤ÏÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÇÛ´É¤Ë¤Ï±ø¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¶È¼Ô¤ËÍê¤à¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¼¥ó¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¤ÎÂì¤Î¤´¤È¤¯±ø¤ì¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¡õ¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÇÛ´É¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢ÍáÁå¤Î½Û´Ä¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò³°¤·¡¢ÉÕÂ°¤Î¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¥±¡¼¥¹¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡£ÍáÁå¤Ë¿å¤òÎ¯¤á¡¢ÄÉ¤¤Ê²¤¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÉÕÂ°¤ÎAºÞ¤ò¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¡£ÄÉ¤¤Ê²¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é10Ê¬´ÖÊüÃÖ¤·¡¢ºÆ¤ÓÄÉ¤¤Ê²¤¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢BºÞ¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤È±ø¤ì¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÍáÁå¤ò·Ú¤¯Àö¤¤Î®¤·¡¢ÄÉ¤¤Ê²¤¤Ç¤¹¤¹¤®Àö¤¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£¤³¤ì¤ÇÇÛ´É¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¼¥ó¡×¤Î»ÈÍÑÁ°¡¦»ÈÍÑ¸å¤Î±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¡£
¶Ý¤Ê¤É¤ÎÍµ¡Êª¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¿ôÃÍ¤ÇÉ½¤¹ÁõÃÖ¡¦¥ë¥ß¥Æ¥¹¥¿¡¼¤Ç·×¤ë¤È¡¢ÇÛ´ÉÆâ¤Î¿ôÃÍ¤Ï6ËüÄ¶¤¨¤À¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¼¥ó»ÈÍÑ¸å¤Ï500°Ê²¼¤Ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬½»¤ó¤Ç1Ç¯¤Î¼«Âð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬10Ç¯¤Û¤ÉÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ÎÉ÷Ï¤¤Ç¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¼¥ó¤ò¡×»ÈÍÑ¤·¤¿±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÍáÁå¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¿å¤ÎÃæ¤ËÀöºÞ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÇö¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¼¥ó¡×¤Ï¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÇ»¤¤ÀöºÞ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ë¤½¤¦¡£
ÀöºÞ¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¤Ç¤â»È¤¨¤ëÊÝ¸îºÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÛ´É¤¬½ý¤à¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
MC¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤Ï¡Ö²¶¤Ïº£Æü¤³¤ì¤ä¤ë¤è¡ª ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Î©¤Á»Å»ö¤¬Â¿¤¯¡¢É¨¤¬ÄË¤¯¤Æ½Ð³Ý¤±¤ë¤Î¤â²¯¹å¤Ê¤É¡¢É¨¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ð¥Í¥Ü¡¼¥ó¤Ò¤¶¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÆ°ºî¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¸Ç¤á¤ëÉáÄÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ã¤¤¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶ÚÆù¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éÆ°¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡È¥Ð¥Í¥Ü¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥Ð¥Í¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ë¹½Â¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÌ¾ÁÒ¤é¤¬µÓÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¹â¤µ40Ñ¤ÎÂæ¤ËºÂ¤ê¡¢¶»¤ÎÁ°¤ÇÏÓ¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢È¿Æ°¤ò¤Ä¤±¤º¤ËÊÒÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢3ÉÃ´Ö»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤ÎÀé½©¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥Í¥Ü¡¼¥ó¤Ò¤¶¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤òÁõÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¨¤Î¶ÚÆù¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¥°¥é¤Ä¤¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤½¤Î¥°¥é¤Ä¤¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¿¤Ó½Ì¤ß¤¹¤ë¥Ð¥Í¥Ü¡¼¥ó¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¨¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
