【父「大学行くなら土下座しろ！」】夫からのビックリ要望。…土下座するの？＜第7話＞#4コマ母道場
子どもの成長とともに、親がやってあげられることは限られてきてしまいます。悩みに直面しても代わってはあげられないし、将来に向けての努力だって応援することしかできません。やってあげられることは、必要な教育資金を可能な範囲で出すくらいでしょうか。今回は、そんな教育資金を出し渋る家族のお話です。
第7話 土下座！？【ミサトの気持ち】
【編集部コメント】
ヒデキさん、いったい何がしたいのでしょうか。子どもに土下座をさせて、優越感に浸る……そんな自分が情けなくないのでしょうか。ミサトさんも、そんなことをする夫をなぜ咎めないのでしょう。ハラハラ見守るだけが親の役割じゃないのでは？ と、言ってやりたいことが山ほどあります。でも何よりも、アカリちゃんが言いたいことを飲み込んで必死に考えている姿に、「そんなことしなくていいよ！！！」と声をかけてあげたくなりますね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
