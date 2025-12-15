山形県内ではきのう、住宅火災が相次ぎました。南陽市では住宅１棟が全焼し、米沢市では少なくとも３棟が全焼しています。

【画像】火災現場

警察や消防などによりますと、きのう午後５時すぎ、南陽市宮内の男性（８１）の家から火が出ているのを通行人がみつけ１１９番通報しました。

火はおよそ３時間後に消し止められましたが、木造一部二階建ての住宅１棟が全焼したほか、隣接する家の壁と車庫の一部が焼けたということです。

男性は普段この家に住んでいませんでした。

出火当時、建物の中に人はおらず、けが人はいなかったといことです。

■少なくとも３棟が全焼し...

また、きのう午後８時前には米沢市信夫町で住宅火災がありました。

火はおよそ６時間後に消し止められましたが、火元の住宅の両隣にある住宅にも燃え移り、少なくとも３棟が全焼したということです。





この火災によるけが人はいませんでした。

現場では、けさから警察や消防による実況見分が行われていて、詳しい出火原因などを調べています。

また、天童市蔵増の住宅では、きのう午後６時半ごろ、住民が調理後に火を消し忘れフライパンが燃える火災がありました。この火災によるけが人はいませんでした。

■建物火災の件数は？

県によりますと今年１０月末までの火災の件数は２５７件で、そのうち１４４件が建物火災となっています。

県は暖房器具などの使用が多くなるこれからの時期は火の取り扱いに一層注意するよう呼びかけています。