これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。

下越と佐渡の沿岸部に【波浪警報】、中越と上越の沿岸部に波浪注意報が発表されています。

また、沿岸各地に強風注意報、南魚沼市と湯沢町に大雪・着雪注意報が出ています。



◆15日(月)これからの天気

次第に雨や雪の範囲は狭くなっていきますが、雲に覆われる一日になるでしょう。所々に雨雲や雪雲がかかるため、この後も雨具があった方がよさそうです。夕方までは、落雷などに注意ください。



降水確率は、上・中・下越は夕方にかけて50%以上と高くなっています。



◆15日(月)の予想最高気温

最高気温は、4～10℃の予想です。昨日より3℃前後低いものの、新潟市や長岡市などは平年より高いでしょう。

ただ、北風や西風が強めに吹くため数字よりも寒く感じられそうです。風を通しにくい暖かい服装でお過ごしください。