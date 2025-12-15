ËÜÌÚ²í¹°¡¢ºÊ¡¦ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤¬¡È½é¥Ç¡¼¥È¡É¤Ç¤Î¾×·âÅª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¡¡»Ò¤É¤â3¿Í¤Î¶á¶·¤â¸ì¤ë
¡¡ÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¡¢¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤ËÊõÅç¼Ò¡ÖSPRiNG¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¡¦ËÜÌÚ²í¹°¡Ê59¡Ë¤È¤Î¡È½é¥Ç¡¼¥È¡ÉÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×ºÊ¡¦ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤¬¹ðÇò¤·¤¿É×¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤È¤Î¾×·âÅª¤Ê¡È½é¥Ç¡¼¥È¡É
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¡Ú YOU ¡ß ÆâÅÄÌéºÈ»Ò ¡ÁÁ°ÊÔ¡Á ¡Û YOU¤Î¤³¤ì¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤À¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎYOU¤È¡¢ËÜÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÅÄ¤ÈYOU¤Ï¡¢Ä¹ÃËÆ±»Î¤¬Æ±¤¤Ç¯¤À¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó1Ç¯À¸¤È¤·¤Æ¤Í¡¢ÍÄÃÕ±à¹Ô¤¯Á°¤Î¥×¥ê¥¹¥¯¡¼¥ë¤â°ì½ï¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÌÚ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö15ºÐ¤ÇÉ×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢16ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤Í¡¡¤´ÈÓ¤ò2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇòÈ±¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¤È¾×·âÅª¤Ê¡È½é¥Ç¡¼¥È¡É¤ò¸ì¤ê¡¢YOU¤Ï»×¤ï¤º¡ÖÉÝ¤¤¤ï¤Í¡¢ËÜÌÚ¤µ¡Á¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶á¶·¤âÏÃ¤·¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYOU¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¡¡ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»Ò¡¡¥¥Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó½Ð¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆâÅÄ¤â¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÁÄÉã¡¦ÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¥Ñ¥ê¤ÇÂç³Ø±¡¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×¤È¡¢³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×ºÊ¡¦ÆâÅÄÌéºÈ»Ò¤¬¹ðÇò¤·¤¿É×¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤È¤Î¾×·âÅª¤Ê¡È½é¥Ç¡¼¥È¡É
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¡Ú YOU ¡ß ÆâÅÄÌéºÈ»Ò ¡ÁÁ°ÊÔ¡Á ¡Û YOU¤Î¤³¤ì¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤À¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎYOU¤È¡¢ËÜÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÌÚ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö15ºÐ¤ÇÉ×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢16ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¤Í¡¡¤´ÈÓ¤ò2¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇòÈ±¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¤È¾×·âÅª¤Ê¡È½é¥Ç¡¼¥È¡É¤ò¸ì¤ê¡¢YOU¤Ï»×¤ï¤º¡ÖÉÝ¤¤¤ï¤Í¡¢ËÜÌÚ¤µ¡Á¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶á¶·¤âÏÃ¤·¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYOU¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¡¡ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»Ò¡¡¥¥Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó½Ð¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆâÅÄ¤â¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÁÄÉã¡¦ÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¥Ñ¥ê¤ÇÂç³Ø±¡¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×¤È¡¢³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£