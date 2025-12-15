【RIZIN】朝倉未来のジムにルール違反の“道場破り”JTTコーチが注意「本当にやめていただきたいです」
RIZINファイター・朝倉未来の所属ジム「JAPAN TOP TEAM（JTT）」の打撃コーチの小倉將裕氏が15日、自身のXを更新し、JTTにアポ無しで“道場破り”にきたYouTuberに対して「こういうの本当にやめていただきたいです」と注意した。
【動画】「朝倉さんいます？」YouTuberが朝倉未来のジムに“道場破り”で突撃
JTTに“道場破り”したのは、突撃系YouTuber・ケノケン（12月15日時点の登録者数：3.24万人）。10月31日に「朝倉未来のジムに道場破りしました」と題した動画を自身のYouTubeとXで公開していた。
動画再生数は約5100回と拡散されなかったが、この動画の切り抜きが14日からXで拡散。これを見た小倉氏が「こういうの本当にやめていただきたいです」「ジムの扉の前に見学や体験はHPから問い合わせい頂いた方しかできません。と書いてます」と警告した。
続けて「日によっては人員が不足してる時にこれをされてしまうとクラスを中断して対応しないといけなくなります」とジムの実情を説明し、「道場やぶりにこられてもジムには1ミリも得はないのでやめてください」と改めて注意した。
小倉氏の投稿には「次回は警察呼びましょう」「警備をしっかりしないと危険ですよ。変なのが多いので」といった声や、切り抜き動画の投稿にも「他人の建造物に入っての撮影は場合によっては著作権侵害になります」など批判的な声が寄せられている。
【動画】「朝倉さんいます？」YouTuberが朝倉未来のジムに“道場破り”で突撃
JTTに“道場破り”したのは、突撃系YouTuber・ケノケン（12月15日時点の登録者数：3.24万人）。10月31日に「朝倉未来のジムに道場破りしました」と題した動画を自身のYouTubeとXで公開していた。
続けて「日によっては人員が不足してる時にこれをされてしまうとクラスを中断して対応しないといけなくなります」とジムの実情を説明し、「道場やぶりにこられてもジムには1ミリも得はないのでやめてください」と改めて注意した。
小倉氏の投稿には「次回は警察呼びましょう」「警備をしっかりしないと危険ですよ。変なのが多いので」といった声や、切り抜き動画の投稿にも「他人の建造物に入っての撮影は場合によっては著作権侵害になります」など批判的な声が寄せられている。