元NMB48で歌手の白間美瑠（28）が15日までに自身のインスタグラムを更新。船上の美腹筋ショットなどを披露した。

「八丈島の写真遅くなっちゃった 今年もめちゃくちゃ素敵な夏だったなぁ 12時間船に乗っての釣り」と、船上で美腹筋をのぞかせている写真や釣ったカンパチを掲げている写真などをアップ。

そして、「沢山待ってのビビッと魚が来た時の重み、忘れないっっ！！魚の力強過ぎて海に吸い込まれそうになったけどまた行きたいなぁ 八丈島の方もあたたかい方ばかりでほっこり」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「ナイスフィッシュ！」「素晴らしい大海原の女神様」「楽しそう 見てる僕まで楽しくなってくる」「ナイスサイズ」「超可愛い！！！」「めっちゃ美しい」「デカいね」などの声が寄せられている。でかいね

白間は、2010年10月発足のNMB48の1期生で、21年8月にグループを卒業。

グループ在籍中の19年には第1回AKB48グループ歌唱力No・1決定戦の決勝大会に出場しており、卒業後の22年にユニバーサルミュージックからソロデビューしている。