人気レースクイーンの央川かこ（31）が14日夜、自身のインスタグラムを更新。美ボディーを惜しげもなく披露した。

「昨日はraffinee Lady卒業撮影会にお越しくださった皆さんありがとうございました 最高に可愛いメンバーのみんな、コントローラーの富田さんと橋さん、いつも支えてくださるraffineeファミリーの皆さんと駆け抜けた3年間は本っっ当に楽しくて大切な思い出になりました」と、レースクイーンユニット「ラフィーネレディ」の撮影会を振り返った。

そして、「1月のグランドフィナーレはありがたいことにチケットが完売 歴代メンバーと共に最後まで盛り上がっていきましょう」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「素晴らしい」「綺麗」「素敵なコスチューム姿、カコちゃん綺麗で素敵です」「美しく魅力的」「参りました」「可愛すぎだしセクシー過ぎ」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。

公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。