¡¡ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£µÆü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð£±²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±»î¹ç¤Ë½Ð¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£±£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Â¼¾å¡¢ÂçÃÝ¤é¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤ò¥ê¡¼¥É¡£ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢¼«¿È½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î£Ç£Ç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇÔ¤ìÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡Äº¾å·èÀï¤Ç¤Ï¼ãÂë·³ÃÄ¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµåÃÄ¤ØÍ×Ë¾¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï£´Ç¯·ÀÌó¤Î£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö´ÆÆÄ¤â¡Ø£±²ó¥Á¡¼¥à¤ò²õ¤¹¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¤É¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
