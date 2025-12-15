【中継】「殺そうと思って刺した」30歳の男を逮捕 みずほPayPayドームと隣接施設で男女2人を刺傷 福岡
14日、福岡市の「みずほPayPayドーム」と、隣接する商業施設で、男女2人が刺された事件で、警察は15日、男性を殺害しようとした疑いで、30歳の無職の男を逮捕しました。中継です、松永さん。
■松永悠作記者
逮捕された男の身柄は、15日午前3時すぎに、こちらの中央警察署に到着しました。現場から逃走していた男が確保されるきっかけは、本人からの110番通報でした。
逃げた男を追っていた警察は、15日午前5時前、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）を、ドームでアイドルグループ・HKT48のイベントスタッフの男性の胸付近を刃物で突き刺し、殺害しようとした疑いで逮捕しました。
山口容疑者は15日午前2時すぎ、春日市内のコンビニエンスストアの敷地内に設置された公衆電話から110番通報し、当初は「中央区で発生した事件の男を見た」と話しましたが、その後、「本人だ」と事件への関与をほのめかしたということです。
発信元の公衆電話に警察が駆けつけると、山口容疑者はコンビニの店内にいて、家庭用の包丁を2本所持していました。
山口容疑者は「殺そうと思って刺した」と容疑を認めていて、女性を刺したこともほのめかしています。警察は動機などを調べています。
